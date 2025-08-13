İnegöl'de Yıkım Halindeki Apartmanın Bahçesinde Yangın Çıktı

İnegöl'de Yıkım Halindeki Apartmanın Bahçesinde Yangın Çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıkımına başlanan 6 katlı apartmanın bahçesinde başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yıkımına başlanan 6 katlı apartmanın bahçesinde yangın çıktı.

Olay saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 6 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Binanın bahçesinde kullanılmayan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına aldı ve 1 saat süren yoğun çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
