İnegöl'de toplu ulaşımın röntgeni çekiliyor

İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan Ulaşım Master Planı çalışmalarının ikinci adımı için ekipler sahaya indi. İnegöl toplu ulaşımının röntgeninin çekileceği sayım ve anket çalışmaları ile sorun ve aksaklıklar belirlenerek; kısa, orta ve uzun vadede çözüm önerileri oluşturulacak.

İnegöl Belediyesi, şehrin toplu ulaşım master planını oluşturmak için çalışmalara başladı. Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Delice danışmanlığında hayata geçirilecek çalışmanın ilk adımında mevcut durum verileri toplandı. İkinci adım olarak ise sorun ve aksaklıkların sahada tespiti için çalışmalara başlandı. Şehirdeki 90 taksi, 170 şehir içi toplu ulaşım aracı ile belde ve kırsal mahallelerdeki 250 toplu taşıma aracının tamamını kapsayan merkez ve kırsal tüm toplu ulaşım ve ara ulaşım ağı bu çalışmayla incelenecek.

Yalova Üniversitesi Ulaştırma Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Delice'nin 30 kişiden oluşan ekibi sahaya indi. İnegöl'ün toplu ulaşım ve ara ulaşım (taksi) sistemini tüm yönleriyle ele alan çalışma çerçevesinde; indi-bindi sayımları, doluluk oranları, sefer sayı ve aralıkları, vatandaş memnuniyet anketleri, vatandaş tarafından belediye sistemine iletilen şikayetler gibi birçok veri derlenip analiz edilerek ulaşım sisteminin adeta röntgeni çekiliyor.

Saha çalışmalarında özellikle indi-bindi sayımlarında sıfır hata anlayışı ile hareket edilerek GPS tabanlı dijital sayım cihazları ile yolcuların durak bazlı iniş ve biniş sayımları yapılıyor. Vatandaşlarla memnuniyet anketleri yapılıyor. Güzergahlar, yönlere göre yolculuk miktarı, araç sayı ve kapasiteleri, yolcu yoğunluğun arttığı/azaldığı zaman dilimleri, durak noktaları, durak yerlerinin birbirine mesafesi, vatandaşın duraklara yaya ulaşım mesafelerinin ne kadar olduğuna kadar birçok detayda analizler hem toplu ulaşım hem de ara ulaşım için yapılmış olacak.

Çalışmanın ikinci adımını oluşturan bu saha çalışmalarında gerekli tespitlerin yapılması ve aksaklıkların belirlenmesinin ardından üçüncü adımda öneri planları oluşturulacak. Toplu ulaşım ve ara ulaşımdaki sorunlarının giderilmesi adına reçete niteliğindeki bu öneri planında kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekli düzenlemeler yer alacaktır.

Öte yandan, ekiplerin çalışmalarının yanı sıra şehrin ulaşım akslarının görsel kaydının oluşturulması için 360 derece çekim yapabilen araçlarla tüm cadde ve sokaklar kayıt altına alınmaya başladı. - BURSA