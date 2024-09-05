İnegöl'de otomobil beton direğe çarptı: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında İnegöl-Domaniç yolu Hamamlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan İsmail T. (34) yönetimindeki 16 N 0400 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki beton direğe çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.