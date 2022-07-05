İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim - Haberler

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İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnegöl'de Kurban Bayramı öncesi zabıtadan sıkı denetim

Her hafta farklı meslek gruplarındaki işletmelerde denetim yapan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 160 işyerine yaptığı denetimlerde toplam 12 işyerine temizlik, hijyen ve farklı konulardan cezai işlem uyguladı.

Her hafta farklı meslek gruplarındaki işletmelerde denetim yapan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 160 işyerine yaptığı denetimlerde toplam 12 işyerine temizlik, hijyen ve farklı konulardan cezai işlem uyguladı.

Tüm ekipleriyle sahada olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kurban bayramı öncesi 3 ayrı sektöre yönelik sıkı bir denetim gerçekleştirdi. Halk sağlığının korunması adına 7/24 esasıyla görevinin başında olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi başta kasaplar olmak üzere tatlıcı ve giyim eşyası satan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından denetimlere ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla ilçemizde faaliyet gösteren; başta kasap tatlıcı ve giyim eşyası satan işletmelere yönelik denetimler yapılmıştır. Yapılan bu denetimler sırasında; işyeri açma ve çalışma belgesi, fiyat tarifesi, genel temizlik hususları, personel temizliği, uyarıcı levhalar, yaya yolu işgali, ruhsata aykırı faaliyette bulunup bulunulmadığı ve gibi konularla ilgili denetim ve kontroller gerçekleştirdi. Denetimler sırasında; temizlik ve hijyen, ruhsata aykırı faaliyet, fiyat tarifeleri ve etiket, ihlalinden dolayı Toplamda 12 adet işyerine cezai işlem uygulanmıştır"

Zabıta Müdürlüğü açıklamasının devamında, "Vatandaşlarımızın huzur, esenlik ve sağlığı için denetimlerimiz 7/24 devam edecek olup, Kurban Bayramı süresince tüm zabıta teşkilatımız görev yapacaktır" ifadelerine yer verdi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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