Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de İşçi, Bulduğu Parayı Sahibine Teslim Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan işçi, yol kenarında çanta içinde bulduğu parayı sahibine teslim etti. Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan işçi, yol kenarında çanta içinde bulduğu parayı sahibine teslim etti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. İnegöl merkezden Huzur Mahallesi'ndeki evine bisikletiyle gitmek üzere yola çıkan mobilya işçisi Fatih Çelik (38), karayolu kenarında bir çanta gördü. Çantayı alan Çelik, içine baktığında çok miktarda para olduğunu fark etti. Çantanın içinde kimlik veya iletişim numarası bulamayan Çelik, paranın sahibini bulamayınca polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yüklü miktardaki para dolu çantayı alıp bulan Fatih Çelik ile İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Amirliğine giderek çantayı incelediler. İncelemede çanta içinden 25 bin 600 para çıktı.

Polis ekipleri çantayı incelerken içinde bir ödeme yapılmış makbuzu buldular. Makbuzda yazan bilgilerden paranın sahibini teslim eden ekipler, çanta sahibini Devriye Ekipler Amirliğine çağırdı. Karakola gelen Bilal Paşa hakkında yapılan sorgulamada, paranın kendisine ait olduğu ortaya çıktı.

Ekipler, para dolu çantayı sahibine teslim ettiler. Paraların sahibi Bilal Paşa, parayı bulan Fatih Çelik'e bir miktar para ödülü verdi.

Olayı anlatan Fatih Çelik, "Hastaneden çıktım, evime gidiyordum. Yol kenarında bir çanta buldum ve karakola teslim ettim. Olması gerekeni yaptığımı düşünüyorum" dedi.

Paranın sahibi Bilal Paşa ise "Açıkçası ben böyle beklemiyordum. Açıkçası bu günlerde herkesin ihtiyacı fazla. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Heyecanlıyım. Zannetmiyorum; çoğu bulan insan teslim etmeyebilir. Sağolsun" dedi.

Bilal Paşa'nın Akhisar Mahallesi'ndeki evine motosikletiyle giderken çantayı düşürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ankara İnegöl Bursa Yerel Yaşam Güncel Haberler

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi

 Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

Yeniden yapılanma sürecine giren FETÖ'cü kadınlara ağır darbe! Görüntüyü izleyen ekipler tepelerine bindi

 İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

İnsanları böyle kandırıyordu! Son numarası işe yaramayınca foyası ortaya çıktı

 3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu

3 çocuğunu öldüren babanın ifadesi kan dondurdu: Masanın üzerindeki bıçağı görünce içime bir şeyler oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title