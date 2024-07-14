İnegöl'de gençler traktör römorkunda serinledi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcaktan bunalan gençler, traktör römorkuna doldurdukları suyla serinledi. İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi'nde sıcaktan bunalan 7 genç, traktörün arkasında bağlanan römorka su doldurup serinlediler. Zaman zaman seyir halinde de serinleyen gençleri görenler şaşkınlık yaşadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcaktan bunalan gençler, traktör römorkuna doldurdukları suyla serinledi.
İnegöl'ün Gündüzlü Mahallesi'nde sıcaktan bunalan 7 genç, traktörün arkasında bağlanan römorka su doldurup serinlediler. Zaman zaman seyir halinde de serinleyen gençleri görenler şaşkınlık yaşadı. - BURSA