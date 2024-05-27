İnegöl'de Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi. İnegöl'de sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gazze için düzenlenen eylemde yüzlerce vatandaş ellerinde bayraklarla yürüdü. Geminin de karadan yürütüldüğü destek yürüşünde İsrail'e tepki yağdı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gazze'ye destek yürüyüşü düzenlendi.
İnegöl'de sivil toplum kuruluşları öncülüğünde Gazze için düzenlenen eylemde yüzlerce vatandaş ellerinde bayraklarla yürüdü. Geminin de karadan yürütüldüğü destek yürüşünde İsrail'e tepki yağdı. - BURSA