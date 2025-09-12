Haberler

İnegöl'de Demir Keserken Yaralanma Olayı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir şahıs spiralle demir keserken elinden yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs spiralle demir keserken elinden yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında İnegöl Süleymaniye mahallesi M. Özsaraç sokaktaki bir evine bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ubeyde E. (28), bahçede spiralle demir kesmeye başladı. Kestiği sırada elinden fırlayan spiral, sol elini yaraladı. Sol eli parçalanan yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
