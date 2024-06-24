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İnegöl'de asker uğurlamasında yolu kapatan gençler çiftetelli oynadı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç grup, asker uğurlamada yolu kapatıp çiftetelli oynadı. Meşaleler yakan gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir genç grup, asker uğurlamada yolu kapatıp çiftetelli oynadı. Meşaleler yakan gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde asker uğurlaması, vatandaşı çileden çıkardı. Bir grup genç, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy düzenledi. Konvoyla şehir turu atmaya başlayan gençler, bazı caddelerde araçlarıyla durarak çiftetelli oynadı. Meşale yakan gençler bazı caddeleri ulaşıma kapatarak eğlendi.

Gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, eğlenceyi gören vatandaşlar tepki gösterdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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