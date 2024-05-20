İnegöl'de 106 yaşındaki Fevziye Şenses hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 106 yaşındaki Fevziye Şenses, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Şenses'in cenazesi Çamaşırlık Camii'nde kılınacak namazın ardından defnedilecek.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 106 yaşındaki Fevziye Şenses hayatını kaybetti.
İnegöl'ün Turgutalp Mahallesi Kemalettin Sami Paşa Caddesi'nde ikamet ettiği evinde fenalaşan 106 yaşındaki Fevziye Şenses akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bugün öğle namazını müteakip Çamaşırlık Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şenses, Kavaklaraltı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Cumhuriyet'in 100. yılında 100 yaşını aşan vatandaşlardan olan Fevziye Şenses'i evinde ziyaret etmişti. - BURSA