İnegöl'de 10 Liralık Ürünler İçin Mağaza Açılışında İzdiham

Bursa'nın İnegöl ilçesinde açılışa özel 10 liradan satılan ürünler, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu ve izdihama yol açtı. Yoğun kalabalık, mağazanın kapıları açıldığında içeriye akın etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mağaza, açılışa özel ürünleri 10 liradan satışa sununca ilgi yoğun oldu. Düzenlenen indirim kampanyası izdihama yol açtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hizmete giren mağaza, açılışa özel bazı ürünleri 10 liradan satışa sundu. Kampanyayı duyan çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla birlikte içeriye yönelen kalabalık kısa süreli izdihama sebep oldu. Yoğunluk nedeniyle mağaza çalışanları da zaman zaman zor anlar yaşadı. Sıra ile içeri girenler, 10 liralık ürünlerden alabilmek için adeta birbirlerini ezdi. Herhangi bir yaralananın olmadığı açılışta, dikkat çeken ise erkeklerin de kalabalığa karışmış olması oldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
