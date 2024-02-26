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İneği Dronla Kovalayan Vatandaşın Anları Kameralara Yansıdı

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Kocaeli İzmit ilçesinde bir vatandaş, arazisine giren ineği dronla kovaladı. O anlar dronun kamerasına anbean yansıdı.

Kocaeli İzmit ilçesinde bir vatandaş, arazisine giren ineği dronla kovaladı. O anlar dronun kamerasına anbean yansıdı.

Gökçeören Mahallesindeki arazisine giren ineği gören vatandaş, evden çıkmak yerine farklı bir çözüm buldu. Vatandaş, dronu ineğin olduğu yere doğru uçurarak hayvanın dikkatini çekti. Dronu gören inek, korkarak hemen araziden kaçtı. O anlar dronun kamerasına yansıdı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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