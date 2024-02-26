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İneği Dronla Kovalayan Adam Galip Geldi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arazisine giren ineği dronla kovalayan Resul Karaaslan, inek dronun sesinden ürkererek kaçtı. Karaaslan, daha önce ineği kovalamış ancak başarılı olamamıştı. Dronu kullanarak inekten kurtulan Karaaslan, bu yöntemi daha önce hiç düşünmemişti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde arazisine giren ineği dronla kovalayan Resul Karaaslan, "Daha önce ineğin yanına gidip kovalıyordum ama söz dinlemedi, inat etti. Ben de inat ettim ve galip çıktım. Dronu kaldırınca herhalde sesinden ürktü dörtnala koştu. Araziden uzaklaşana kadar dronla kovaladım. Daha önce böyle bir şey aklıma gelmemişti. Hayvan inatlaşınca böyle bir şey aklıma geldi. İki inatçı olarak ben galip geldim" dedi.

Gökçeören Mahallesindeki arazisine giren ineği gören Resul Karaaslan, evden çıkarak kovalamak yerine farklı bir çözüm buldu. Karaaslan, dronu ineğin olduğu yere doğru uçurarak hayvanın dikkatini çekti. Dronu gören inek, korkarak hemen araziden kaçtı. O anlar dronun kamerasına yansıdı.

Sabah uyandığında ineği arazisinde gördüğünü anlatan Resul Karaaslan, "Hayvanı daha önce birkaç sefer kovalamıştım. İnek gitmeyince aklıma dron ile kovalama fikri geldi. Zaten dron ile çekim işleriyle uğraşıyorum. Dronu havalandırarak ineğin olduğu araziye gönderdim ve başarılı oldum" dedi.

"İki inatçı olarak ben galip geldim"

İneğin birkaç kez daha arazisine girdiğini belirten Karaaslan, "Daha önce ineğin yanına gidip kovalıyordum ama söz dinlemedi, inat etti. Ben de inat ettim ve galip çıktım. Dronu kaldırınca herhalde sesinden ürktü dörtnala koştu. Araziden uzaklaşana kadar dronla kovaladım. Daha önce böyle bir şey aklıma gelmemişti. Hayvan inatlaşınca böyle bir şey aklıma geldi. İki inatçı olarak ben galip geldim. Herhalde pervanelerin sesinden ürktü ve dörtnala doğru koştu. Bir daha da geri gelmedi" şeklinde konuştu.

Tarım arazilerinde sık sık dron uçurduğunu da ifade eden Karaaslan, "Zaman zaman dron ile arazideki bazı olayları inceleyebiliyoruz. Çiftçilikle uğraşan abilere yardımcı oluyoruz. Mesela birkaç seferinde yangın olmuştu. O zamanda dron uçurdum. Hayvanı kaybolan bir abimiz vardı. Ona da yardımcı olmuştum" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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