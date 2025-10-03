Haberler

İnebolu'daki Balıkçılar, Gazze'ye Destek İçin Tekneyle Açıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla Karadeniz'e açıldı. Katılımcılar, İsrail'in filoya müdahalesine tepki göstererek 'Gazze'ye özgürlük' çağrısı yaptı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçılar, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan teknelerle Karadeniz'e açılarak Gazze'ye insani yardım götüren Sumud Filosu'na destek verdi, İsrail'i protesto etti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde balıkçılar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosuna destek amacıyla tekneleriyle Karadeniz'e açıldı. Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan teknelerle denize açılan balıkçılar, İsrail'in filoya yönelik müdahalesine tepki gösterdi. İnebolu Limanı'nda düzenlenen programda bir araya gelen çok sayıda vatandaş ve balıkçı, Filistin halkına destek mesajı verdi. Program kapsamında, Filistin'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Katılımcılar, ellerinde bayraklarla "Gazze'ye özgürlük" çağrısı yaptı.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, İnebolu Limanı'nda düzenlenen Gazze'ye destek etkinliğinde yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı yıllarında aynı limana gelen cephanelerin Anadolu'ya ulaştırılarak bağımsızlığın kazanıldığını hatırlattı. Bugün ise aynı ruhun Gazze için yaşatıldığını vurgulayan Uluay, "Nasıl 100 yıl önce bu limana gelen cephaneler milletimizin kurtuluşuna vesile olduysa, burada yaptığımız duaların da Gazze halkının kurtuluşuna vesile olacağına inanıyoruz" dedi. - KASTAMONU

