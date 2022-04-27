İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı - Haberler

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İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İnebolu'da Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Yahya Paşa Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi nedeniyle ziyarete açıldı.

Kadir Gecesi nedeniyle İnebolu ilçesindeki Yahya Paşa Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif vatandaşların ziyaretine açıldı. Merkez Yahya Paşa Camisi'ndeki Şakal-ı Şerif, salavatlar eşliğinde 40 katlı bohçanın içerisinden çıkartıldı.

Sakal-ı Şerif ziyaretine yoğun ilgi gösteren bazı vatandaşlar, gözyaşlarını tutamadı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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