İndirilen 100 hatmin duası okundu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıldönümü nedeniyle cuma namazı öncesi indirilen 100 hatmin duası okundu.

Cumhuriyet Bayramı'nın 100.Yıl etkinlikleri çerçevesinde Gölbaşı Ulu camiinde Cuma Namazı öncesi 100 hatim indirildi. Tüm şehitler için indirilen 100 hatmin daha sonra duası okundu. Programa Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. - ADIYAMAN