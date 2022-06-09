Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri Devam Ediyor - Haberler

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Bahar Konserleri Devam Ediyor Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın düzenlediği “Bahar Konserleri” İncirliova’dadevam etti. İncirliovalılar, birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın düzenlediği "Bahar Konserleri" İncirliova'dadevam etti. İncirliovalılar, birbirinden güzel şarkıların seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösterdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi baharla birlikte başladığı açık hava konserleri ilçelerde ve mahallelerde tüm hızıyla devam ediyor. İncirliova'daki konsere de genci yaşlısı yüzlerce vatandaş katıldı. Konser öncesinde çocuklar için yüz boyama etkinliği yapılırken balon da dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı'nın görülmeye değer sahne performansıyla şarkılara eşlik eden İncirliovalılılar konser boyunca doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, kültür sanat etkinliklerini mahallelerine kadar taşıyan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. ANKA / Yerel Yerel Haberler

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