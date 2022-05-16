İncirliova'da ilaçlama çalışmaları sürüyor - Haberler

İNCİRLİOVA, AYDIN (İHA) - İncirliova Belediyesi vatandaşların yaz mevsimini rahat geçirmesi için, insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan karasinek, sivrisinek gibi her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

İncirliova'da vatandaşların, rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele çerçevesinde, ilçedeki rögarlarda, yağmur suyu kanallarında sivrisineklerin ve zararlı haşerelerin larva yapabilecekleri alanlarda ilaçlama yapıldı.

Çevre temizliği ve halk sağlığı konusundaki hassasiyeti ile tanınan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele çalışmalarımızı insana ve doğamıza zarar vermeyen bakteri kökenli biyolojik larvasitlerle gerçekleştiriyoruz, önceki yıllardaki gibi erkeden tedbir aldık, ilaçlama çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Amaçlarının sivrisinekleri kaynağında kontrol altına almak olduğunu kaydeden Başkan Kaya; "Güncel eğitimlerini tamamlayan personellerimiz rögarlarda, yağmur suyu kanallarında, su birikintilerinde ve sineklerin larva yapabilecekleri yerlerde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Amacımız, bakteri kökenli biyolojik larvasitleri kullanarak sivrisinekleri kaynağında kontrol altına almak ve uçkun evresine yani insanlara zarar veren safhaya geçmeden sivrisineklerle mücadele edebilmek. Burada ilaçlama mücadelesi kadar kullanılan ilaçlar da çok önemli. Biz İncirliova Belediyesi olarak insanlara ve doğaya zarar vermeyen ilaçlar kullanıyoruz. Zararlı sivrisinekleri öldürelim derken arıları öldürmenin, faydalı böceklere özetle doğaya zarar vermenin anlamı yok. Bir iş yapıyorsak doğru olanı yapmak zorundayız" diye konuştu.

Vatandaşları sivrisinek mücadelesine destek olmaya davet eden Başkan Kaya şöyle devam etti;

"Toplum sağlığını ilgilendiren konularda sorumluluk tek başına bir kuruma yıkılamaz. Biz İncirliova Belediyesi olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız da mutlaka bize destek olmalıdır. Çünkü sivrisinekler yalnızca doğal su kaynaklarında ya da yağmur suyu kanallarında değil, evimizin çevresindeki ya da bahçemizdeki bir haftadan fazla beklemiş su birikintilerinde de üreyebilirler. Bu nedenle 1 haftadan fazla kaplarda su bekletmemeli, varsa bahçelerimizdeki su depolarımızın ağzının kapalı olduğundan emin olmalıyız. Unutmayalım kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımız bu günlerde su kaynaklarımızı koruyarak sivrisinek mücadelesi gerçekleştirmek ve çocuklarımıza temiz bir çevre bırakabilmek hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel