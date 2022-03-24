İncirliova Belediyesi ilaçlama çalışması başlattı

İNCİRLİOVA, AYDIN (İHA) - İncirliova Belediyesi vatandaşların rahat bir yaz mevsimi geçirmeleri için sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele kapsamında ilçe genelinde ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

İncirliova Belediyesi yaklaşan yaz ayları öncesi erken tedbir alıyor. "Doğaya zarar vermeden bilinçli ilaçlama yapıyoruz" diye konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Vatandaşlarımızın rahat bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için sivrisinek ve zararlı haşerelerle mücadele kapsamında, ilçemiz sokak ve caddelerinde bulunan rögarlara, yağmur suyu kanallarına ve sivrisineklerin ve zararlı haşerelerin larva yapabilecekleri yerlere belediyemiz ekiplerince ilaçlama yapıyoruz. İnsana ve doğamıza zarar vermeyen bakteri kökenli biyolojik larvasit ilaçlarla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız larvaların üreme noktalarında periyodik olarak devam edecektir" dedi. - AYDIN