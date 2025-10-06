İncir Üreticilerinden Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu'na Tepki

Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, incir üreticilerine ürünlerini değerinin altında satmamaları ve sabırlı olmaları yönündeki açıklaması üzerine incir üreticileri Başkan Kendirlioğlu'na tepki gösterdi.

Çiftçinin en önemli temsilcisi olan Ziraat Odası başkanlarını sorunlara karşı duyarsızlıkla suçlayan çiftçiler, Başkan Kendirlioğlu'nun açıklamasına ilişkin haberin altına adeta yorum yağdırdı. Aydınlı incir üreticilerinden İ.A. adlı kişi Kendirlioğlu'na "Milletin gazını almayı bırakın artık. İhracatçının oyununu millete anlatın. Bu yılın sorunu, tarihten bugüne yapılmayan ama 2 yıldır devreye giren analiz ve geminin 15 Eylül'den 20 Ekim'e alınmasıdır. Önümüzdeki yıl da bu hatalara düşmezsiniz inşallah, yoksa o koltukları boşuna meşgul etmeyin. Dünyada alternatifi olmayan bir ürünün yetiştiği iklimdeyiz. Çiftçiler olarak bunun kıymetini bilmeliyiz. İhracatçıya boyun eğmeyeceğiz" yorumu ile cevap verdi.

"Manisa, Hatay ve Antep incirinin Aydın'dan ihraç edilmesine niye sessiz kalıyorsunuz"

M.K. isimli bir başka incir üreticisi ise incirin bu hale düşmesinin sebebinin üretici değil bizzat ihracatçılar ve buna sessiz kalan çiftçi temsilcileri Ziraat Odası başkanları olduğunu ileri sürerek "Başkan, Manisa'nın, Hatay'ın Antep'in incirini siz yer misiniz? Yemezsiniz. Avrupalı da yemez. Bu incirleri Aydın'dan Aydın inciri imiş gibi ihracata gönderildiğini bilip de ses çıkarmayanlar da bu durumdan sorumludur. Bu incirler gümrükten geçmeyince zarar edip faturayı Aydın incirine kesmek doğru mu? Aydın incirinde sorun çıkmazken sorunun Aydın incirinde imiş gibi gösterilmesi ve bizim temsilcilerimizin de bu oyunlara sessiz kalması üzüntü verici" yorumunu paylaştı.

Eycelli sakinleri adına yapılan bir başka yorumda ise "Sen değil miydin 15-20 gün önce 'İncir bol kalite güzel incirde sıkıntı yok' diyen. Nasıl değişik bir insansın sen. Çiftçiyle dalga geçiyorsun yazıklar olsun. Oturduğunuz koltuktan kalkıp bir zahmet bölge bölge gezseydiniz de görseydiniz öyle değerlendirme yapsaydınız" ifadelerine yer verildi.

H.Ç. isimli bir kişi de "Üretici temsilcisi bir kurumun başkanı olarak bu siyasi söylemleri boş lafları bırakıp gerekli girişimlerde bulunup görevinizi layıkıyla yapın" ifadeleri kullanıldı. - AYDIN