İncir Üreticileri Zor Günler Geçiriyor: 'Bir Ton İncir Satıyoruz, Bir Altın Alamıyoruz'

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir üreticileri artan maliyetler, düşen fiyatlar ve alıcıların köylere gelmemesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Türkiye'nin en önemli incir üretim merkezlerinden biri olan bölgede üreticiler, "Bir ton incir satıyoruz, bir altın alamıyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

İncir bahçelerinde emek veren üreticiler, gün doğumundan batımına kadar süren mesailerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

Bağcılı Mahallesi'nden bir kadın üretici, "50 gündür incir topluyorum ama bir kilo bile satamadım. Çoluk çocuk hep beraber çalışıyoruz. Çiviti, çapası, toplaması; hepsi masraf. Bu incir para etmiyor" dedi.

Üretici Şenol Özçelik ise, "Bugün bir yevmiyeyi bin 750 liradan veriyoruz ama alıcı yok. Antep inciri, Aydın inciri diye satılıyor. Sonra 'Hastalık çıktı' deniyor. Banka kredimizi yatıramıyoruz. Türkiye'de denetim bitmiş durumda. Köylüye sahip çıkan yok" diye konuştu.

"8 milletvekili var, seçimden seçime köye geliyorlar"

Halil Özdemir, satamadıkları incir yüzünden borçlarını ödeyemediklerini belirterek, "Çiftini sürdük, ileğini astık, inciri topladık ama alan yok. Günde 15-20 kişi bahçeye geliyor, yevmiye veriyoruz. Satamayınca para yetişmiyor" dedi.

Genç üreticilerden Özgür Arslan ise, "Bir ton incir satıyoruz ama bir tane altın alamıyoruz. 8 milletvekili var, seçimden seçime köye geliyorlar. Artık kooperatifleşip birlik olmamız lazım, yoksa tüccarın elinde yok olmaya mahkümuz" dedi.

Başka bir genç üretici ise evlilik hayallerini bile ertelediklerini belirterek, "Eylül ayı geldi mi kan ağlıyoruz. Evlenmeyi düşünüyoruz ama maliyetler belli. Düğün, ev, altın derken 5-6 milyon masraf çıkıyor. Kim evlenebilir bu şartlarda?" şeklinde konuştu.

"Yevmiyeleri ödeyemiyoruz"

Kadın üreticiler de ev ekonomisini çevirebilmek için gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "İncirlerimiz çuvallarda kaldı. Eskiden anında satılırdı. Yevmiyeleri ödeyemiyoruz. Temmuzda düğün yaptım, kredi çektim. İncir satılmadan nasıl ödeyeceğim?" dediler.

Köy kahvesinde toplanan üreticiler ise çözüm için devlet desteği talep ettiler ve "Toprak Mahsulleri Ofisi Nazilli'ye gelsin. Eskiden TARİŞ vardı, incirleri alıyordu. Şimdi alıcı yok. Hem vergi alınıyor hem destek yok. Fındık için devlet alım yapıyor, bizim incirimiz için de yapsın" dediler.