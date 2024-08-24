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İncir Hırsızlarına Göz Açtırmayan Jandarmaya Teşekkür

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Aydın'ın bereketli incir bahçelerinde hasat dönemi devam ederken, incir çalmak için bahçelere dadanan hırsızlara göz açtırmayan jandarmaya anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Nazilli'deki incir üreticileri, jandarmanın başarılı operasyonlarına duydukları minneti ifade etmek için kuru incirlerle dolu sepetleri jandarma komutanlığına hediye ederek 'incir dopingi' yaptı.

Aydın'ın bereketli incir bahçelerinde hasat dönemi devam ederken, incir çalmak için bahçelere dadanan hırsızlara göz açtırmayan jandarmaya anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. Nazilli'deki incir üreticileri, jandarmanın başarılı operasyonlarına duydukları minneti ifade etmek için kuru incirlerle dolu sepetleri jandarma komutanlığına hediye ederek "incir dopingi" yaptı.

Türkiye'nin incir başkenti Aydın, coğrafi işaretli inciriyle ülke ekonomisine her yıl milyonlarca lira katkı sağlayan önemli bir merkez olarak biliniyor. Üreticiler için büyük bir geçim kaynağı olan bu değerli ürün, hırsızların da hedefi haline geliyor. Ancak, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, titiz devriye çalışmalarıyla incir bahçelerinin güvenliğini sağlayarak üreticilerin emeklerini korumada kritik bir rol oynuyor.

Aydın'ın dört bir yanında yürütülen bu özverili çalışmalar sayesinde, incir hırsızlarına adeta nefes aldırmayan jandarma, Nazilli'deki üreticilerden anlamlı bir teşekkür aldı. Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Refik Özsoy'u makamında ziyaret eden Nazillili incir tüccarları, jandarmanın özverili çalışmalarını takdir ederek bahçelerinden topladıkları kuru incirleri komutana ikram etti.

Nazilli'nin önde gelen incir tüccarlarından Murat Kaplan, yaptığı açıklamada, "Nazilli ilçemiz, ülkemizin en fazla incir üretiminin yapıldığı bir bölge. Dünyanın en kaliteli incirleri burada üretiliyor ve şu anda kuru incir sezonu başlamış durumda. Ancak, bu dönemde incir bahçelerinde ve üreticilerin evlerinin bahçe ve depolarında hırsızlıklar meydana geliyor. İlçe Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekipler ise bu hırsızları yakalayarak adalete teslim ediyor ve çalınan incirleri sahiplerine geri veriyor. Bu, tüm incir üreticilerimizi mutlu ediyor. Biz de incir tüccarları olarak Nazilli İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Refik Özsoy'u ziyaret ederek kendisine incir ikramında bulunup, üreticilerimiz adına teşekkür etmek istedik" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Jandarma Nazilli Ekonomi Bahçe Tarım Güvenlik Yerel Ekonomi Güncel Haberler

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