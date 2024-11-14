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İncir Fiyatları Artıyor: Üretici Zafer Selek Durumu Değerlendirdi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde incir üreticisi Zafer Selek, incir fiyatlarının artışını ve maliyetlerin yükselmesini anlattı. Bize gelen fiyatların üretici fiyatından çok daha yüksek olduğunu belirten Selek, artışların mazot, vergi ve komisyon masraflarından kaynaklandığını ifade etti.

Haber: Osman Bekkar

(AYDIN) - Aydın'ın Nazillili incir üreticisi Zafer Selek, "Benden incirin alış fiyatı 150 lira. İç piyasaya gittiğinde bunun içerisine mazot giriyor. Mazot olmuş 47- 48 lira. Vergisi, ara komisyoncusu, halcisi, kuruyemişçisi bunlar bir o kadar da para koyuyorlar. 150 liraya alınan incir 300- 350 lira oluyor" dedi.

Aydın Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde yaşayan incir üreticisi Zafer Selek, artan incir fiyatlarından ve bu fiyatların artış nedeninden bahsetti.

İncirlerin öncelikle eleme aşamasından geçtiğini söyleyen Selek, ardından incirleri paketleyerek iç piyasaya satışa hazır hale getirdiklerini belirtti. Selek, incir maliyetleri ile ilgili ise şöyle konuştu:

"Ben bu sene incirin yevmiyesini ben bin 250 liradan verdim. Kendi dalındaki incirin toplanması kilo başına 40 lira maliyeti var. Bunun içerisine çürüğü dahi dahil olmak üzere. Yaklaşık 40-45 lira çifti çapası gübresi incir ağacının aralanması işçiliği biniyor. Ortalama üst üste 80 lira ila 100 lira arasında maliyeti var. Bu hale gelene kadar ortalama 130-140 lira maliyeti oluyor. Vatandaş 'Ben 200 liraya 300 liraya incir yiyorum. Pahalı yiyorum' diyor. Ben üreticiyim. Bu işletmeyi  aşmamın sebeplerinden bir tanesi bu. Benden incirin alış fiyatı 150 lira. İç piyasaya gittiğinde bunun içerisine mazot giriyor. Mazot olmuş 47- 48 lira. Vergisi, ara komisyoncusu, halcisi, kuruyemişçisi bunlar bir o kadar da para koyuyorlar. 150 liraya alınan incir 300- 350 lira oluyor. Ben ne diyebilirim iyi desem durum ortada. Kötü desem alıcının durumu ortada. Ben hem üretici hem de işletmeci olarak bunları söyleyebilirim."

İncir Fiyatları Artıyor: Üretici Zafer Selek Durumu Değerlendirdi
Kaynak: ANKA / Yerel
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