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Inatlaşma Sonrası Mutfağın Tavanı Düştü

Inatlaşma Sonrası Mutfağın Tavanı Düştü
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Afyonkarahisar'da kardeşler arasındaki su kaçağı yüzünden yaşanan inatlaşma, mutfak dolabının çökmesine yol açarak karı koca çifti ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Evin tavanındaki su sızıntısı yıllardır çözüm beklerken, olayın hemen ardından yeni bir dava açılması için girişimlere başlandı.

Afyonkarahisar'da evlerinin üst katında oturan kardeşinin ailesi iddiaya göre, inatlaştıkları için mutfak ve banyonun tavanından gelen su kaçağını yaptırmayınca karı koca çift ölüm tehlikesi atlattı. Çiftin evlerinin mutfak dolabı gece geç saatlerde büyük bir gürültü ile düşerken, şans eseri yaralanan birinin olmadığı olay sonrası evin mutfağı harabeye döndü.

Olay, kent merkezi Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Sevim, kardeşi Cengiz Sevim ile yaklaşık 15 yıl önce mahallede 3 katlı bir bina yaptı. Ardından Ali Sevim binanın ikinci katındaki daireye kardeşi ise bir üst katındaki daireye yerleşerek yaşamaya başladılar. Fakat bir süre sonra Ali Sevim evinin mutfak ve banyosunun tavanın rutubetlendiğini daha sonra da su damladığını fark etti. Durumu kardeşine söyleyerek sorunun çözülmesini istedi. Ancak taraflar arasında "sen yaptır, ben yaptır" gerginliği yaşanınca konu mahkemeye taşındı. Sonrasında Cengiz Sevim iddiaya göre, çıktığı mahkemede tadilatı yaptıracağını söyleyerek beraat etti. Olaydan birkaç yıl sonrasında ise Cengiz Sevim vefat etti. Ancak mutfak ve banyo tavanındaki sorun artarak devam etti ve mutfak dolabının üst bölümü sahur saatlerinde büyük bir gürültü ile montelendiği yerden aşağı düştü. Şans eseri o esnada mutfakta kimsenin olmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

"Ortada inat ve dargınlık var"

Ali Cengiz, büyük bir korku ve panik yaşadıkları olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatarak, "Kardeşim öldükten sonra hanımına laf anlatamadık. Su sızıntısını bize de yaptırmıyor, kendisi de yaptırmıyor ve sonunda mutfak dolabı uçtu. Eşim ve ben bu yüzden ölüm tehlikesi atlattık. Eğer olay esnasında birimiz burada olsaydık, yoğun bakımda olabilirdik, yaptırmadığı için böyle oldu. Ortada inat ve dargınlık var. 'Benden dolayı değil' diyerek bilerek yaptırmak istemiyor. Evim yaklaşık 15 yıldır bu halde" dedi.

"Depremden kötü oldu"

Olay esnasında deprem olduğunu sandıklarını ifade eden Cengiz açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Depremden kötü oldu. Çok kötü uçtu dolap. Mahkemeye verdim rahmetli kardeşimi, mahkemeden de caydırıcı bir ceza çıkmadığı için durum böyle oldu. Olaydan yani mutfak dolabının uçmasının ardından avukatımızla tekrar görüştük. Yeni bir dava açılması için girişimlere başladı."

Öte yandan, iddiaların odağındaki N.S., ise konuşmaktan çekinerek, soruları yanıtsız bıraktı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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