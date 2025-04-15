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İmza Boşluğu, Vatandaşları Borçlu Hale Sokan Tehlike

İmza Boşluğu, Vatandaşları Borçlu Hale Sokan Tehlike
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Hukukçular, imza atarken bırakılan boşlukların ciddi mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, kötü niyetli kişilerin bu boşlukları kötüye kullanabileceği uyarısında bulunarak, imzaladıkları belgelerde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

İmza atılırken bırakılan küçük bir boşluk, vatandaşları borçlu hale sokabilir. Hukukçular, evrak imzalarken yapılan basit hataların ciddi neticeler doğurabileceğine dikkat çekiyor.

İmza atmak sıradan bir işlem gibi görünse de, hukuki sonuçları bakımından hayati önem taşıyor. Hukukçular, özellikle belgelerin altına atılan imzalarda yapılan basit bir hatanın büyük mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çekiyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "İmza ile metin arasında boşluk bırakmak, kötü niyetli kişiler için açık davetiye niteliğindedir" diyerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"Her zaman kötü niyetli insanların olduğunu bilerek hareket edin

Avukat Tekışık, "İmzaladığınız evraklarda metin ile imzanız arasında boşluk bırakmayın. İmzanızın bir bölümünü mutlaka metnin üzerine gelecek şekilde çapraz atın. Aksi halde metin kısmı koparılıp imzanızın üzerindeki boşluk kötü niyetli kişilerce aleyhinize doldurulabilir. Dahası söz konusu boşluk, aleyhinize borç bildiren senet haline bile dönüşebilir. Boş kağıda atılan imza nedeniyle de aleyhe senet tanzim edilmesi açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturur. İşbu bu durum üzerine de birçok Yargıtay kararı bulunmaktadır. Bu sebeple imzanızı muhakkak bir kısmı metnin üzerine gelecek şekilde taşırın. Her zaman kötü niyetli insanların olduğunu bilerek hareket edin, aman benim başıma gelmez demeyin" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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