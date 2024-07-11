14 Yaşındaki Genç, Atık Malzemeleri Geri Dönüştürerek Robotik Oyuncaklar Tasarlıyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Olcay Yalçın, teknolojiye olan merakıyla imkansızlıklara rağmen bulduğu atık malzemeleri geri dönüştürerek kendi uzaktan kumandalı robotik oyuncaklarını tasarlıyor. En büyük hayalinin kendi binebileceği küçük bir elektrikli araba yapmak olduğunu ifade eden Olcay, "İmkanım olsa daha iyi robotik aletler yapabilirim" dedi.

Köşk ilçesi Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Olcay Yalçın, küçük yaşlardan beri teknoloji ve keşiflere olan ilgisiyle dikkat çekiyor. 8 yaşından beri bozuk eşyaları tamir eden ve geri dönüştüren Olcay, köyde bulduğu atık malzemelerle kendi keşiflerini yapıyor. Küçük bir çocukken oyuncak alamamanın verdiği motivasyonla kendi oyuncaklarını yapmaya başlayan Olcay, şimdi ise kendi binebileceği küçük bir elektrikli araba yapmayı hayal ediyor.

Tarlada çalışıp kazandığı paraları ve harçlıklarını biriktirerek malzemeler alan ve bozuk eşyaların parçalarını kullanan Olcay'ın, kepçeden kamyona, traktörden ot biçme makinesine kadar tasarladığı robotik maketler takdir topluyor. Yeteneği ile görenlerin takdirini toplayan Olcay'ın, anne ve babası ise her zaman çocuklarına destek olduklarını ancak imkansızlıklar nedeniyle çocuklarının yeteneğinin boşa gitmesini istemediklerini belirtti. Çocuklarının kendisini geliştirip ülkeye daha faydalı bir vatandaş olacağına inandıklarını söyleyen anne ve babası ise yetkililere seslenerek, oğullarının elinden tutarak daha iyi okullarda eğitim almasını ve kendisini geliştirmesini sağlamalarını istedi.

"Dünyada hiç olmayan bir şey yapabilirim"

Daha iyi imkanları olsa daha iyi yapabileceğini ifade eden Olcay Yalçın, "8 yaşımdan beri bu işlerle uğraşıyorum. Bozuk bulduğum şeylerin içinden malzemelerini yapıştırarak birleştiriyorum. Araba lastiğinin şambrelini kesip üzerine çöp şişler yapıştırdım ve palet haline getirdim. Bu işler çocukken oyuncağın içini merak etmemle başladı. Elimden geldiği kadar, babamın verdiği harçlıklardan biriktirdiğim paralarla ihtiyacım olan malzemeleri alıyorum. Bazen de bozuk şeylerin içindeki malzemeleri alıp yapıyorum. Köydeki atık şeylerden bunları üretebiliyorum, elimden bu kadar geliyor ama daha fazla imkanım olsa daha iyi keşifler yapabilirim. Ülkemize de daha iyi bir vatandaş olabilirim. Küçükken oyuncak alamıyorduk, imkanlarımız yoktu. Kendi oyuncağımı kendim yapıyordum. Hayalimde kendim binebileceğim küçük bir elektrikli araba yapmak var. Nereye istersem gidebileceğim bir araba olsun istiyorum. İmkanım olsa daha iyi robotik aletler yapabilirim. Dünyada hiç olmayan bir şey yapabilirim. Yetkililerden bana yardımcı olmalarını, bana daha iyi imkanlar sunmalarını, beni daha iyi okullarda okutmalarını istiyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum" dedi.

"Oğlumuzun bu yeteneği boşa gitmesin"

Olcay'ın annesi Elvada Yalçın, oğlunun yeteneğini desteklediklerini belirterek, "Oyuncaklarla yapmaya başladı. Daha sonra devam etti. Sürekli yapıyor, bozuyor. Bozdukça daha iyisini yaparak kendisini geliştirdi. Kendisini daha çok ilerletmeye çalıştı ama imkanımız olmadığı ve malzemesi olmadığı için bu kadarını yapabildi. Biz elimizden geldiği kadar anne, baba olarak arkasında durmaya çalıştık. Elimizden geldiği kadar da durmaya çalışacağız. Bizim imkanımız olmadığı için bu kadarı elimizden geldi. Kendisi de çalışarak kazandıklarını biriktirdi. Bu işi daha da ileriye götürebilmek için işe gidiyor. Biz bu işlerle ilgili olan, yetkili olan bütün arkadaşlarımıza, devletimize, milletimize sesini duyurmak istiyoruz. Oğlumuzun bu yeteneği boşa gitsin istemiyoruz. Çocuğumun birileri elinden tutup bir yerlere getirmesini istiyoruz. Eminim ülkeye faydalı biri olacaktır" şeklinde konuştu.

"Çocuğumun daha iyi yerlere gitmesini istiyorum"

Oğlunun yeteneğini gördükçe hak ettiği imkanları sağlayamadığı için içinin yandığını ifade eden Baba Gürbüz Yalçın ise, "Benim oğlu 7-8 yaşından beri bu işlerle uğraşıyor. Akranları sokakta oyun oynuyor, o geliyor evde 2 saatte bir kepçe yapıyor. Ben bu çocuğu gördükçe içim içimi yiyor. Yani benim görmem değil, birilerinin görüp daha iyi bir yerlere getirmesi önemli. Ustaları olsa daha neler yapacak. Anne, baba olarak elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz ama elimizden gelen bu kadar. Onun için oğlumuzun bu yeteneğinin daha iyi bir yerlere ulaşmasını istiyorum. Bunun için yetkililerden yardım istiyorum. Oğlum şu anda benim verdiğim harçlıkları biriktirerek, bulduğu atıkları kullanarak bunları üretiyor. Ben de çocuğumun daha iyi yerlere gitmesini istiyorum. Ben yaptığı şeyleri gördükçe içim yanıyor. Ot biçme makinesi yaptı, römorklu traktör yaptı, klima yapıyor. Maşallah her şeyi yapıyor. Bıraksak helikopter dahi yapacağına inanıyorum. Sonuna kadar da çocuğumun arkasındayım ama imkanım yok" diye konuştu.

Olcay Yalçın'ın hayalleri ve yetenekleri, ailesinin desteğiyle daha da büyürken, genç kaşif daha fazla imkan ve destekle çok daha büyük keşifler yapacağına inanıyor. - AYDIN