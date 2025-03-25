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İmamoğlu Protestolarında Polis Müdahalesi

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Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Eskişehir'de gerçekleşen protestolarda, polisin 'dağılın' ikazlarını dinlemeyen kalabalık gruba müdahale edildi. Olayda 7 kişi gözaltına alındı.

Patlayıcı madde atan ve "dağılın" ikazını dinlemeyen gruba polis ekipleri müdahale etti

ESKİŞEHİR - Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında Eskişehir'de, protesto eden kalabalık grup attıkları sis çıkaran ve patlayıcı maddelerin ardından polis ekiplerince müdahale edilerek dağıtıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından, Eskişehir'de sloganlar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Kentin neredeyse tüm işlek caddelerini polis eşliğinde 4 saat boyunca turlayan kalabalık grup, İsmet İnönü Caddesi'nin başına geldiğinde anlaşmazlık yaşadı. Kabalıktan bir grup olaysız dağılmayı teklif ederken, bir grup ise polise karşı gelmek istedi. Polisin 3 kez yaptığı "dağılın aksi takdirde müdahale edeceğiz" ikazını dinlemeyen grup ekiplere sis oluşturan madde ve patlayıcı madde attı. İkazları dinlemeyen gruba Polis ekipleri ve TOMA ile müdahale edildi. Olaylarda 7 şahıs gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel
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