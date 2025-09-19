İmamoğlu'nun Siyasi Yasak Cezası İstinaf Mahkemesi Tarafından Onandı

Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret davasında, istinaf mahkemesi siyasi yasak da içeren cezayı onadı. Mahkeme, İmamoğlu'nun hapis cezasının 1 yıl 19 ay 15 gün şeklinde güncellenmesine hükmetti.

Ekrem İmamoğlu'na, kamuoyunda "Ahmak Davası" olarak bilinen davada İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı olan Sadi Güven ile 10 YSK üyesine yönelik zincirleme şekilde hakaret ettiği sebebiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

İtiraz üzerine İstinaf mahkemesine taşınan cezaya ilişkin karar bugün çıktı. İtirazı reddeden istinaf, İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ile TCK 53. maddeden kaynaklanan "siyasi yasağı" da içeren haklardan yoksun bırakma cezasını onadı. Mahkeme cezada düzeltme yaparak, Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün olan cezanın hesap hatası nedeniyle duruşma yapılmaksızın 1 yıl 19 ay 15 gün şeklinde güncellenmesine hükmetti. - İSTANBUL