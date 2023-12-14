Üye Girişi
Haberler

İmamoğlu, İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir'de hizmet vermeye başlayacak olan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni ziyaret etti ve bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yakında Ataşehir'de hizmet vermeye başlayacak olan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni ziyaret etti, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'den bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ile birlikte İçerenköy Mahallesi'nde yapımı tamamlan ve çok yakında açılışı yapılarak hizmet vermeye başlayacak olan İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'ni, ardından da Atatürk Mahallesi'nde bulunan Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Merkezi ve Dil Okulu'nu ziyaret etti.

İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi hakkında bilgi veren Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek kültür merkezinin ilçeye büyük katkıları olacağını ifade etti. Bu kültür merkezinin İstanbul'daki kültür - sanat faaliyetlerinin yeni adresi olacağını vurgulayan Başkan İlgezdi, 22 bin 500 metrekare kullanım alanı olan kültür merkezinde; 657 seyirci kapasiteli tiyatro salonu, 2 bin 800 kişilik konser salonu, 200 kişilik konferans salonu, 21 sanat eğitim dersliği, kütüphane, çok amaçlı etkinlik salonu, çocuk oyun alanı, sergi salonu, fuaye, kafeterya, restoran alanları, teraslar ve 3 katlı otopark yer aldığını aktardı.

İmamoğlu ve İlgezdi, beraberindeki yetkililerle birlikte daha sonra Atatürk Mahallesi Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Merkezi ve Dil Okulu'nu yerinde ziyaret ederek incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu İstanbul Ataşehir Yerel yönetim Yerel Kültür Sanat Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe - Spartak Trnava maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe - Spartak Trnava maçı 11'i belli oldu mu, açıklandı mı? Fenerbahçe gruptan çıktı mı, GARANTİLEDİ mi? Fenerbahçe Beko başantrenörü kim oldu? Fenerbahçe Beko'nun yeni hocası kim, belli oldu mu? Bir Derdim Var dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Fenerbahçe gruptan nasıl çıkar? Fenerbahçe Konferans Ligi grubundan lider olarak nasıl çıkabilir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Antalya su kesintisi listesi! 15 Aralık Cuma Hutbesi yayınlandı! 15 Aralık Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 15 Aralık Cuma Hutbesi! Masterchef eleme adayları kimler? Haftanın 3. eleme adayları kimdir? 14 Aralık 2023 Masterchef haftanın eleme potasındaki isimleri kimler oldu? 14 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Esin Çepni ile Zafer Görgen sevgili mi? Esin Çepni sevgilisi kim?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title