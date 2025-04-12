İmamoğlu İçin Nazilli'de 30 Bin İmza Toplandı

Haber: Osman BEKAR

(AYDIN) - CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebi için ülke genelinde başlatılan imza kampanyası kapsamında Aydın'ın Nazilli ilçesinde 8 günde 30 bin imza toplandı.

CHP Nazilli İlçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için başlattığı "Özgürlük ve Erken Seçim" temalı imza kampanyasında 8 gün içinde 30 bin imzanın toplandığı bildirdi. CHP Nazilli İlçe Başkanı Avukat Sema Aslıhan Ökmen, kampanyanın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sona ereceğini belirterek hedeflerinin bu tarihe kadar 60 bin imzayı aşmak olduğunu söyledi. Ökmen, "O güne kadar hedefimiz 60 bin imzaya ulaşmak. Bunun da gerçekleşeceğine inanıyoruz. Adayımızı sandıkta görene dek mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ökmen, kampanyanın başarısında parti üyelerinin ve Nazillili vatandaşların büyük emeği olduğunu belirterek teşekkür etti. İmza toplama çalışmalarının ilçenin dört bir yanına yayıldığını kaydeden Ökmen,"Tüm pazar yerlerinde ve parklarda stantlarımız mevcut. Köylerdeki delegelerimiz ve vatandaşlarımız da bize çok destek veriyor. Şu anda Nazilli'nin dört bir yanında imza formları dolaşıyor. Vatandaşlarımız bu imza kampanyasının ne kadar önemli olduğunu ifade ediyorlar. Hatta bizden aldıkları formları eşlerine dostlarına imzalatıp geri getirenler de var" dedi.

Sema Aslıhan Ökmen, yaş veya sağlık sorunları nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara da ulaştıklarını, telefonla talepte bulunanların evlerine giderek imzalarını aldıklarını sözlerine ekledi. Kampanyaya gösterilen ilgi ve desteğin, hedeflenen 60 bin imzaya ulaşılacağı yönündeki inancı artırdığı belirtildi.