İmamoğlu, İbrahim Özkan hakkında konuşmadı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden ve tekrar bu göreve seçilen İbrahim Özkan hakkında konuşmadı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan İbrahim Özkan açıklaması: "Bir başka partinin kendi içerisinde yürüyen süreçleriyle ilgili konuşmam"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden ve tekrar bu göreve seçilen İbrahim Özkan hakkında "Bir başka partinin kendi içerisinde yürüyen süreçlerle ilgili konuşmam" dedi.

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliğini savunduğu için istifa etmişti. İbrahim Özkan, istifasını "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda artık 'Hür ve Müstakilim' İBB İyi Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ediyorum" şeklinde duyurmuştu. Özkan, daha sonra tekrar bu göreve seçilmişti.

Dünya Metrolar Zirvesi Açılış programına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Özkan'la ilgili "Bir başka partinin kendi içerisinde yürüyen süreçleriyle ilgili biliyorsunuz ki hiç konuşmam" şeklinde cevap verdi.