Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Tarihi çağrı sonrası çarpıcı ayrıntı! Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın notunu paylaştı

Öcalan'ın şartı, satır arasında gizli
Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler

Öcalan'ın çağrısını YPG dinlemeyecek gibi! Elebaşının sözleri ilginç
Barzani'den Öcalan'ın silah bırakma çağrısına tam destek

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Barzani'den dikkat çeken açıklama

İmam Nejat Özdemir, Babasının Cenaze Namazını Kıldırdı

İmam Nejat Özdemir, Babasının Cenaze Namazını Kıldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta uzun yıllar imamlık yapan Nejat Özdemir, babası Ziya Özdemir'in cenaze namazını kıldırırken duygusal anlar yaşadı. Özdemir, yıllar boyunca kıldırdığı cenaze namazlarının ardından babasının namazını kılmanın zorluğunu ifade etti.

Sinop'ta uzun yıllar imamlık yapan Nejat Özdemir, yıllardır kıldırdığı cenaze namazlarının ardından babası Ziya Özdemir'in cenaze namazını da kıldırdı.

Sinop'ta uzun yıllar imamlık yapan Nejat Özdemir, yıllardır kıldırdığı cenaze namazlarının ardından babası Ziya Özdemir'in cenaze namazını kıldırmanın duygusal zorluğunu yaşadı. Sinop Alaaddin Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze namazına, Özdemir'in sevenleri katıldı.

Cenaze namazı öncesi konuşan Nejat Özdemir, "Şu an çok heyecanlıyım. Binlerce cenaze yıkadım, binlerce cenaze defnettim. Bu daha farklı çünkü karşımda yatan babam. Biraz zor olacak ancak bu işin kuralı bu, en son gideceğimiz yer burası. Cenazelerimiz giderken bizlerden bir şeyler istiyor. Onların tek istediği helallik" diyerek duygusal anlar yaşadı.

Konuşmanın ardından, Ziya Özdemir için cemaatle birlikte hep bir ağızdan helallik alındı ve ardından cenaze namazı kılındı. Özdemir'in naaşı, düzenlenen törenin ardından Çobanlar köyü aile mezarlığında toprağa verildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Paraları koyacak yer bulamayacaklar
img

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
img

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öcalan'ın çağrısına PYD elebaşı Salih Müslim'den ilk yorum

Öcalan'ın çağrısına muhatabından ilk yorum
Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Dijital Dönüşüm ve Yapay Zekâ Çalıştayı

Haberler.com ve Nişantaşı Üniversitesi'nden yapay zeka çalıştayı
Öcalan'ın çağrısı okunurken, İYİ Parti genel merkezine dev afiş asıldı: Unutturmayacağız

Öcalan'ın çağrısı okunurken yaptılar! İYİ Parti merkezinde dev afiş
Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki

Öcalan'ın silah bırakma çağrısına Avrupa'dan ilk tepki
Diyarbakır'da Öcalan'ın çağrısı okunurken vatandaşların tepkisi

Tarihi çağrının yapıldığı an Diyarbakır!
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.