İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü - Haberler

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İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
İmam camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan geri döndü

Elazığ'da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti.

Elazığ'da bir caminin imamı camiye gelmeyince cemaat bayram namazı kılamadan eve gitti.

Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilerin yolunu tuttu. Kentte birçok camide bayram namazı kılınırken, Asri Mezarlık Camisi'nde imam camiye gelmediği için vatandaşlar namaz kılamadı. Bir süre imamın gelmesini bekleyen cemaat, imamın gelmeyeceğini anlayınca camiden ayrıldı.

İmamın camiye neden gelmediği ise bilinmiyor. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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