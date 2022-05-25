İlkokulu öğrencilerinden sağlık çalışanlarına 'Maskeler Çiçek Açtı' - Haberler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Yukarıtaşçılı İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri Özlem Cankurt rehberliğinde Covid-19 salgını süresince fedakarca hizmet veren sağlık çalışanlarına teşekkür etmek amacı ile maskelerden hazırladıkları çelengi hekim ve hemşirelere takdim ettiler.

Yukarıtaşçılı İlkokulu Okul Müdürü Mustafa Aydın, Müdür Yardımcısı Mehmet Yılmaz ve Sınıf Öğretmenleri Özlem Cankurt ile Çaycuma 01 No.'lu Aile Sağlık Merkezinde gerçekleştirdikleri ziyaret ile hekim ve hemşirelere maske çelengini hediye ettiler.

Ziyarette söz alan öğrenciler; "Covid-19 salgını ile saatlerce aynı kıyafetin içerisinde aç, uykusuz ve ter içinde, canınız pahasına savaştınız. Bizler de Alanya'dan Fatma Ayan tarafından başlatılan 'Maskelerimiz Çiçek Açtı' e-Twinning Etkinliği ile sizleri ziyaret ederek şükranlarımızı sunuyoruz. Sizlerle çok mutluyuz" diyerek sağlık çalışanlarına vefalarını gösterdiler.

Türkiye genelinde eş zamanlı başlayan e-Twinning etkinliği 50 ilden 3 bine yakın öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu anlamlı ziyaret ile duygulanan hekim ve hemşireler öğrencilere alkışlarla teşekkür etti. Aile Sağlığı Sorumlu Hekimi Hayri Çetin "Bizleri unutmadığınız için teşekkür ederiz" diyerek öğrencilerin hazırlamış olduğu çelengi teslim aldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel