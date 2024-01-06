İlkokul öğrencisi Filistinli çocuklara harçlıklarını bağışladı

İlkokul öğrencisi Muhammet Yusuf Okur, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını Filistinli çocuklara bağışladı.

Kur'an kursu öğreticisi olan annesiyle Bayburt İl Müftülüğüne gelen Muhammet Yusuf, harçlıklarını Filistin'e gönderilmek üzere İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'e teslim etti.

Bağışı TDV adına teslim alan TDV Bayburt Şubesi Başkanı Abdurrahman Şahin, "Muhammet Yusuf Okur yavrumuzun Filistin'deki çocuklara yardım etmek için harçlıklarını bize teslim etmesi çok anlamlı. Göstermiş olduğu bu hassasiyetten dolayı Muhammet'i, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum" dedi.

Programda İl Müftü Yardımcısı Fatma Tuba Altın ve TDV Bayburt Şubesi Personeli Mikail Demirhan'da hazır bulundu. - BAYBURT