İlkokul öğrencilerine sağlık eğitimi verildi

2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi'nde ilkokula başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından koruyucu ağız ve diş sağlığı, sağlık beslenme ve fiziksel aktivite, teknoloji bağımlılığı eğitimleri verildi.

Sivrihisar Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi'nde ilkokula başlayan 1'inci sınıf öğrencilerine koruyucu ağız ve diş sağlığı, sağlık beslenme ve fiziksel aktivite, teknoloji bağımlılığı eğitimleri verildi. Toplamda 8 okulda 230 öğrenciye diş fırçası dağıtımı yapıldı. Aynı zamanda eğitimlerde diş ipi ve diş macunu kullanımı konusunda da bilgilendirmeler yapıldı. Eğitimlerde çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırmak, düzenli olarak fiziksel aktivite yapmanın önemini anlatmak ve teknoloji kullanımının sağlığa olan olumsuz etkileri konusunda bilinçlendirme yapılması amaçlandı.

Eğitimlerde öğrencilere ağız ve diş sağlığının korunması için düzenli diş fırçalamanın önemi vurgulandı. Çocuklara doğru diş fırçalama tekniği gösterilerek, nasıl doğru bir şekilde fırçalama yapılması gerektiği anlatıldı. Ayrıca diş fırçalama alışkanlığının sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez yapılması gerektiği aktarıldı. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite eğitimlerinde ise öğrencilere dengeli ve düzenli beslenmenin öneminden bahsedildi. Sağlıklı ve dengeli bir beslenme planının, çocukların büyüme ve gelişme süreci için önemli olduğu vurgulandı. Ayrıca düzenli fiziksel aktivite yapmanın vücut sağlığına olumlu etkileri üzerinde duruldu. Teknoloji bağımlılığı eğitimlerinde ise öğrencilere teknoloji kullanımının sınırlarının belirlenmesi gerektiği anlatıldı.

Aşırı teknoloji kullanımının uyku düzeni, sosyal ilişkiler ve fiziksel sağlık üzerinde olumsuz etkileri olduğu vurgulandı. Öğrencilerin bilgisayar, telefon veya tablet kullanırken ara verme süreleri ve kullanım süreleri konusunda bilinçlenmeleri sağlandı. Eğitimler sonucunda öğrencilere diş fırçası dağıtılarak, diş sağlığına dikkat etmeleri teşvik edildi. Öğrencilere diş fırçalama alışkanlığının önemi ve doğru diş fırçalama teknikleri konusunda bilgi verildi. Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında da öğrencilerin bilinçlenmesi sağlandı. Teknoloji bağımlılığı konusunda ise öğrencilerin teknoloji kullanımını sınırlama alışkanlığı kazanmaları hedeflendi. - ESKİŞEHİR