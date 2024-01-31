İlkokul Öğrencilerinden Hakkari Jandarmasına Sevgi Dolu Mektuplar

Türkiye'nin farklı illerindeki ilkokul öğrencileri, duygularını ve sevgilerini mektuba yazarak Hakkari İl Jandarma Komutanlığına gönderdiler.

Öğretmenlerinin desteği ile ilk mektuplarını yazan yüreği vatan sevgisi ile çarpan minik öğrencilerin jandarma ağabeylerine sevgi ve minnet duygusuyla yazdıkları mektuplar, İl Jandarma Komutanlığına ulaştı. Minik kardeşlerinin göndermiş oldukları mektupları sevinçle okuyan Jandarmalar, bu güzel desteklerinden dolayı kendileri küçük yürekleri büyük minik öğrencilere mektup yazıp yanında jandarma dergisi ve boyama kitabı göndererek minik kalplere teşekkürlerini sundular. - HAKKARİ