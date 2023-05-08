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İlkokul öğrencileri okulda mantar yetiştirdi

İlkokul öğrencileri okulda mantar yetiştirdi

Yerel Haberler

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ilkokul öğrencileri okulda kurulan atölyede mantar yetiştirdi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ilkokul öğrencileri okulda kurulan atölyede mantar yetiştirdi.

Emirdağ ilçesindeki Adayazı İlköğretim Okulu bünyesinde okul öğretmenleri tarafından, öğrencileri üretirken eğitmek için kurulan mantar atölyesinin ilk mantar hasadı yapıldı. Öğrenciler elde ettikleri ürünleri Kaymakam Osman Bilici'ye takdim etti.

Kaymakam Bilici ise öğretmenlere gerçekleştirdikleri projeden dolayı teşekkür ederek, projeni diğer okullarda da yaygınlaşması gerektiğini ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Karahisar Adayazı Yerel Haberler

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