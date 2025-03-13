İlkokul Öğrencileri Mehmetçiğe Duygu Dolusu Mektuplar Yazdı

İstanbul'da yeni okuma yazma öğrenen ilkokul 1. sınıf öğrencileri 'Mehmetçiğe Bir Mektupta Sen Yaz, İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi çerçevesinde Mehmetçiğe duygu dolu mektup yazdı. Birinci sınıf öğrencisi Azra yazdığı mektupta "Asker abilerim siz bizi korursunuz. Siz varsınız diye bizler rahatça okulumuza gidiyoruz. Tırnağınıza taş değmesin. Bayrağımız size emanet. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 81 ilde 'Mehmetçiğe Bir Mektup'ta Sen Yaz, İlk Mektubum Mehmetçiğe' isimli bir projeye imza attı.

Proje kapsamında yeni okuma yazma öğrenen birinci sınıf öğrencileri Mehmetçiğe mektup yazdı. Proje çerçevesinde İstanbul Çatalca'da bulunan Kestanelik İlkokulu'nda eğitim gören birinci sınıf öğrencileri Mehmetçiğe duygu dolu mektup yazdı. Yazılan mektuplar sınıfta düzenlenen törende okundu. Çocuklar mektupları Türk Bayrakları ile süsledi.

Askere mektup yazan öğrencilerden Kuzey Araz yazdığı mektupta, "Sevgili asker ağabeylerim siz olmasaydınız bu bayrak düşmanların elinde olurdu. Siz bu vatanı nasıl koruduysanız nasıl sahip çıktıysanız biz de öyle yapacağız. Gözleriniz arkada kalmasın" dedi.

Duygularını yazdığı mektupta dile getiren birinci sınıf öğrencisi Azra ise," Asker abilerim siz bizi korursunuz. Siz varsınız diye bizler rahatça okulumuza gidiyoruz. Tırnağınıza taş değmesin. Bayrağımız size emanet. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Okuldaki programa katılan Albay Soner Topaloğlu, " Mili Eğitim Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığımızın birlikte gerçekleştirdiği 'Mehmetçiğe bir mektupta sen yaz' projesinde İstanbul'daki bu okulumuzda çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" şeklinde yazdı. - İSTANBUL