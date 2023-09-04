İlkokul öğrencileri için 'Uyum Eğitimi Haftası' başladı

Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülecek 'Uyum Eğitimi Haftası' başladı. Oğlu ilkokula başlayacak olan veli Figan Bahadır Erdoğan, "Okulun ilk gününde sınıfımızda arkadaşlarımızla buluştuk çok heyecanlıyız, onun heyecanı bize de yansıdı. Okula yeni başlayan öğrenciler için hayırlısı olsun" dedi.

2023 - 2024 eğitim öğretim yılı çerçevesinde okula uyum eğitimleri başladı. Minikler aileleriyle birlikte Beylikdüzü'nde bulunan Haldun Taner İlkokulu'na gelerek ilk okul günü heyecanını yaşadı. Oğlu ilkokula başlayacak olan veli Figan Bahadır Erdoğan, "Okulun ilk gününde sınıfımızda arkadaşlarımızla buluştuk çok heyecanlıyız, onun heyecanı bize de yansıdı. Okula yeni başlayan öğrenciler için hayırlısı olsun" dedi.

Bugün ilkokula başlayan Can Yelli, "Çok heyecanlı hissediyorum, yarın da ödevim var. Çok mutluyum. Arkadaşlarımı seviyorum" diye konuştu. - İSTANBUL