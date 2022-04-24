İlkadım'dan 5 bin aileye gıda yardımı - Haberler

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İlkadım'dan 5 bin aileye gıda yardımı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İlkadım'dan 5 bin aileye gıda yardımı

İlkadım Belediyesi, Ramazan ayında 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıyor.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi, Ramazan ayında 5 bin ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımı yapıyor.

Ramazan'da ilçe halkının yanında olarak 5 bin haneye gıda yardımı ulaştırdıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, bu zor süreçte vatandaşların yanında olmaya, ihtiyaçlarını karşılamaya gayret gösterdiklerini vurguladı. Demirtaş, "Amacımız Ramazan ayında sosyal belediyecilik anlayışıyla paylaşma ve dayanışmayı hedefleyen yardımlarımızı arttırarak sürdürmek. Hiçbir hemşehrimizi aç ve açıkta bırakmamak için yoğun bir gayret içindeyiz. Çorbalarında bir nebze de katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Biz vatandaşlarımızın duasına talibiz. Elimizden geldiği kadar ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm İlkadım halkımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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