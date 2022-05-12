İlk taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İlk taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İlk taksit ödemelerinde son gün 31 Mayıs

Düzce Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğu hatırlatıldı.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, emlak, çevre temizlik ile ilan ve reklam vergilerinin son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğu hatırlatıldı.

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mükellefler ödemelerini, TC kimlik numarası veya sicil numarası ile Düzce Belediyesi hizmet binası veznelerine nakit veya kredi kartı ile yapabilecekleri gibi belediye veznelerine gelmeden internet üzerinden de e-belediye aracılığıyla gerçekleştirebileceklerdir. Vergi ödemelerini hafta içi mesai saatleri içinde belediye içindeki veznelerden yapabilirler" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, son ödeme tarihinin 31 Mayıs olduğu hatırlatılarak, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara ve yoğunluklara karşı mağdur olamamaları için son günü beklemeden ödeme yapmaları gerektiği kaydedildi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Belediyesi, Kredi Kartı, Emlak, Mayıs, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title