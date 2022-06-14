İlk hac kafilesi Tekirdağ'dan yola çıktı

Tekirdağ'dan hac farizasını yerine getirmek üzere yola çıkan 103 kişilik hac kafilesi, dualar ve tekbirlerle kutsal topraklara uğurlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla hac görevini yerine getirmek üzere kutsal topraklara doğru yola çıkan 103 hacı adayı dualar ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile uğurlandı.

Gece 03: 00'da düzenlenen uğurlama programına, hacı adayları, aileleri ve yakınları katıldı. Kur'an tilavetiyle başlayan uğurlama programında dualar ve ilahiler okunurken Tekirdağ İl Müftülüğü yetkilileri, kutsal topraklara doğru yola çıkan hacı adaylarını tebrik etti. Hacı adaylarının sağlıkla ve huzurla kutsal topraklara gidip dönmelerini dileyen görevliler "Allah çıkmış olduğunuz bu hac vazifesini sağlık ve sıhhatle tamamlayıp, geri dönmeyi nasip etsin. Allah dualarımızı kabul etsin" dedi.

Duygusal anların yaşandığı programın ardından otobüsle İstanbul Havalimanına yola çıkan kafile dualarla uğurlandı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel