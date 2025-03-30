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İlk bayram ziyareti şehitliğe oldu

İlk bayram ziyareti şehitliğe oldu
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Bursa'da ilk bayram ziyaretleri, şehitlerinin kabrine yapıldı.

Bursa'da ilk bayram ziyaretleri, şehitlerinin kabrine yapıldı. Kimi tek başına, kimi ailesiyle, kimisi ise tanımadığı kişi için bayramın ilk günü şehitleri yalnız bırakmadı.

Aileler, bayram namazının ardından ilk ziyaretlerini şehitliklere gerçekleştirdi. Hüzünlü bir bayram yaşayan aileler, Pınarbaşı Şehitliğinde yatan yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dualar edildi. Gencinden yaşlısına, annesinden babasına kadar herkes kabirleri elleriyle temizledi. Aieler, çiçeklerin bakımını yaparken şehitlerin toprağına ise bol bol su döktü.

Aileler, ettikleri duaların ardından yan kabirde yatan kişinin de mezarını sulamayı ihmal etmedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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