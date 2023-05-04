İletişim Fakültesi 3 yıl süreyle akredite edildi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 3 yıllığına akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, eğitimin kalitesini tescillemek ve sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla başlatılan akreditasyon çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Nisan 2021'de akredite edilen Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri, İletişim Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından yapılan incelemeler neticesinde 3 yıl daha akredite olmaya hak kazandı.

Rektör Çomaklı: "Fakültemiz Verdiği Eğitimle Öğrencilerimizi İş Hayatına Hazırlıyor"

Yapılan tutarlılık incelemeleri ve genel değerlendirmeler neticesinde İLEDAK kararıyla 7 Nisan 2026 tarihine kadar uzatılan akredite ile İletişim Fakültesinin verdiği kaliteli eğitimin bir kez daha tescillendiğini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, kurul üyelerinin akademik süreçler, fiziki altyapı ve idari işleyiş bakımından yaptığı inceleme ve ilgili kriterleri göz önünde bulundurularak hazırladıkları sonuç raporu doğrultusunda elde edilen bu başarının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi.

İlk olarak 2021 yılında akredite edilen İletişim Fakültesinin 2 yılın ardından gerçekleşen yeni inceleme sürecini de başarıyla tamamladığını dile getiren Rektör Çomaklı: "Yürütülen süreçte, öğretim programı ve amaçları, çıktıları, sürekli iyileştirme gibi birçok farklı kriterin standartlara uygun bulunduğu fakültemiz, insan kaynakları, fiziki kaynak yeterliliği, teknoloji ve bilişim altyapısı ile akademik faaliyetler bakımından ülkemizin önde gelen iletişim fakülteleri arasında yer alıyor. Özellikle teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme noktasında oldukça donanımlı olan fakültemiz, ilgili kurullarca pek çok ölçütte değerlendirilerek eğitim amaçları, öğretim çıktıları, öğretim kadrosu, program altyapısı, kurum desteği ve parasal kaynaklar ile organizasyon ve karar alma süreçlerine ilişkin birçok konuda başarısını tekrar ispatladı ve akredite olmaya hak kazandı. Bu düşüncelerle, yoğun çaba ve üstün bir performans ile çalışan fakültemizin değerli üyelerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Ülkemizin Önde Gelen İletişim Fakültelerinden Birisi Olduğu Tescillendi"

İletişim Fakültesinin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında yapmış olduğu çalışmaların İLEDAK tarafından takdir edilmeye devam ettiğini aktaran İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yılmaz ise: "Yüksek Öğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 2018 yılında verilen tescil belgesi ile iletişim alanında dış değerlendirme yapmak ve akreditasyon belgesi vermek için yetkili kılınan İLAD ve İLEDAK, iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'deki iletişim eğitiminin kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Bu saygın kuruluşlar tarafından 2021 yılında akredite edilen fakültemiz, bu süre zarfında üstüne koyarak ilerledi ve kalite çıtasını daha da yukarı taşıdı. 3 yıl daha akredite edilen İletişim Fakültemizin tüm mensuplarını gayretlerinden dolayı kutluyor, desteklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile kurul üyelerine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ERZURUM