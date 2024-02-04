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İletişim Başkanlığı, Adıyaman'da yapılan deprem çalışmalarını medya mensuplarına tanıttı

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İletişim Başkanlığı organizasyonuyla ulusal ve uluslararası medya mensupları deprem bölgesi Adıyaman'da deprem ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Adıyaman Valisi Osman Varol, yapılan bilgilendirme toplantısında depremin hemen sonrasından günümüze kadar yapılan çalışmaları anlattı.

İletişim Başkanlığı organizasyonuyla ulusal ve uluslararası medya mensupları deprem bölgesi Adıyaman'da deprem ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarına deprem bölgesi gezdiriliyor. Depremin en çok etkilediği illerden biri olan Adıyaman'a gelen yabancı basın mensupları Adıyaman Valiliğinde, yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Adıyaman Valisi Osman Varol, tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında depremin hemen sonrasından günümüze kadar yapılan çalışmalar anlatıldı. Vali Varol, yıkım çalışmalarından geçici barınma merkezlerine, yapılan yardımlardan kalıcı deprem konutlarının geldiği aşamayla ilgili detaylı bilgi verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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