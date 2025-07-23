İletişim Başkanı Duran'dan orman şehitleri için taziye mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, orman yangınında şehit olan 10 kişi için başsağlığı mesajı yayımladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir Seyitgazi'de çıkan orman yangınını söndürmeye çalışırken alevlerin arasında kalarak şehit olan 5 orman çalışanı ve 5 AKUT gönüllüsü kardeşimize Allah'tan rahmet diliyor; ailelerine, sevenlerine, orman teşkilatımıza ve sivil toplum camiamıza sabır niyaz ediyorum. Yeşil vatanımızı korurken şehit düşen kahramanlarımızın mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA