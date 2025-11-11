Haberler

İletişim Başkanı Duran'dan Kamuoyuna Uyarı: Sadece Resmi Açıklamalar Dikkate Alınmalı

Burhanettin Duran, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarına ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirme çağrısında bulundu ve yalnızca resmi kurumların açıklamalarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından Gürcistan- Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi ile ilgili paylaşım yaptı. Duran, arama kurtarma çalışmalarının ivedilikle başlatıldığını belirtti. Aynı zamanda Duran, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için sadece resmi kurum açıklamalarının dikkate alınması konusunda uyarıda bulundu.

"Sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması önem arz etmektedir"

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

