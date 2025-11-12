İletişim Başkanı Duran: Şehitlerin Naaşları A-400M Uçağı ile Ülkeye Getirilecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan- Gürcistan sınırında 20 askerin şehit olduğu uçak kazası hakkında açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bilgi veren Duran şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen uçağımız ile ilgili arama kurtarma ve kaza kırım ekipleri çalışmalarına devam etmektedir. Aziz şehitlerimizin naaşları, arama kurtarma ve kaza kırım heyetimizi Gürcistan'a götüren A-400M uçağımız ile ülkemize getirilecektir. Enkaz arama kurtarma çalışmalarında ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber ederek hızlı reaksiyon gösteren ve bizlere destek sağlayan Gürcistan makamlarına teşekkür ediyoruz. Konu ile ilgili gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir." - ANKARA