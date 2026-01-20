İletişim Başkanı Burhanettin Duran: "YPG yandaşları bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine yönelik her tehdit ve mukaddesatımıza yönelik her alçaklık, en kararlı şekilde karşılık bulacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel